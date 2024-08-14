Der Tropfen auf dem heißen Parkett!Jetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 14.08.2024: Der Tropfen auf dem heißen Parkett!
44 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12
Rüdiger Meinert regt sich über alles und jeden auf. Als er ein Druckgefühl in der Brust wahrnimmt, wählt er den Notruf. Doch auch Notfallsanitäter Christian Strzoda und seine Kollegen können es dem 59-jährigen Wüterich nicht recht machen - bis die Situation eskaliert. - Ein Fahrradunfall hat drastische Folgen - denn zwischen den beiden jungen Unfallbeteiligten fliegen während der Behandlung durch Notfallsanitäter Andreas Drobeck die Funken.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© SAT.1