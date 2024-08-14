Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Der Tropfen auf dem heißen Parkett!

SAT.1Folge vom 14.08.2024
Der Tropfen auf dem heißen Parkett!

Der Tropfen auf dem heißen Parkett!Jetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 14.08.2024: Der Tropfen auf dem heißen Parkett!

44 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12

Rüdiger Meinert regt sich über alles und jeden auf. Als er ein Druckgefühl in der Brust wahrnimmt, wählt er den Notruf. Doch auch Notfallsanitäter Christian Strzoda und seine Kollegen können es dem 59-jährigen Wüterich nicht recht machen - bis die Situation eskaliert. - Ein Fahrradunfall hat drastische Folgen - denn zwischen den beiden jungen Unfallbeteiligten fliegen während der Behandlung durch Notfallsanitäter Andreas Drobeck die Funken.

Alle verfügbaren Folgen