SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 1vom 07.05.2025
Tiefe Wunden

48 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Michael Jacobs kommt am 4. Mai 1979 nach der Arbeit nach Hause zurück und findet ein Blutbad vor: Seine Frau Suzanne und der dreijährige Sohn Colin sind tot. Die beiden Opfer weisen tiefe Schnittwunden an den Kehlen auf, die selbst die Polizisten so noch nie gesehen haben. Am Tatort finden die Ermittler mehrere Spuren des Täters, den sie nun so schnell wie möglich finden müssen ...

