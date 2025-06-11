Ein Haus voller VerdächtigerJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 11: Ein Haus voller Verdächtiger
49 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12
Am 8. März 1976 entdecken zwei Arbeiter eine Frauenleiche in einem verlassenen Wohnwagen in Salt Lake City. Das Opfer wurde auf brutale Weise stranguliert und ermordet. Die Polizei findet am Tatort weder Hinweise auf den Täter noch auf die Identität der Toten. Die Beamten wenden sich an die Öffentlichkeit, woraufhin sich die Familie der 24-jährigen Carolyn Sarkesians meldet. Die Suche nach ihrem Mörder dauert jedoch noch fast 30 Jahre an ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC