Ein Haus voller Verdächtiger

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 11vom 11.06.2025
Folge 11: Ein Haus voller Verdächtiger

49 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12

Am 8. März 1976 entdecken zwei Arbeiter eine Frauenleiche in einem verlassenen Wohnwagen in Salt Lake City. Das Opfer wurde auf brutale Weise stranguliert und ermordet. Die Polizei findet am Tatort weder Hinweise auf den Täter noch auf die Identität der Toten. Die Beamten wenden sich an die Öffentlichkeit, woraufhin sich die Familie der 24-jährigen Carolyn Sarkesians meldet. Die Suche nach ihrem Mörder dauert jedoch noch fast 30 Jahre an ...

