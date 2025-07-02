Eine tödliche EntscheidungJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 17: Eine tödliche Entscheidung
48 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Am 23. Juli 1982 wird Stefanie Watson als vermisst gemeldet. Von der jungen Frau fehlt jede Spur, doch die Polizei kann zunächst kein Verbrechen feststellen. Als der Wagen der 27-Jährigen entdeckt wird, steht schnell fest, dass sie vermutlich nicht mehr am Leben ist - denn im Innenraum stoßen die Beamten auf eine riesige Blutlache und Fingernägel der Vermissten. Erst drei Jahrzehnte später gibt es einen Durchbruch in dem Fall ...
On the Case - Unter Mordverdacht
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC