On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 18: Gnadenlose Verfolger
49 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Am 4. Juli 1993 wird die 40-jährige Sheilah Doyle ermordet im Kofferraum ihres eigenen Autos gefunden, das in der Garage ihres Hauses in Cook County, Illinois, steht. Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf den Täter, außer einem Handabdruck, der sich auf dem Wagen befindet. Können die Ermittler die Person ausfindig machen, die die dreifache Mutter kaltblütig erschossen hat?
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC