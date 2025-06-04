Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 9vom 04.06.2025
49 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12

Am 20. Juli 1992 werden die Leichen von Donna Ferguson und Todd Rudiger in der gemeinsamen Wohnung des jungen Paares aufgefunden. Die beiden Opfer wurden gefesselt und brutal erstochen, Donnas Leiche weist außerdem Spuren einer Vergewaltigung auf. Die Polizei sucht vergeblich nach dem Täter, doch der Fall wird zu den Akten gelegt. Erst Jahre später werden die DNA-Spuren mit einem anderen Tatort in Verbindung gebracht.

SAT.1 GOLD
