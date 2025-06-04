Mit Mut und ÜberzeugungskraftJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 9: Mit Mut und Überzeugungskraft
49 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12
Am 20. Juli 1992 werden die Leichen von Donna Ferguson und Todd Rudiger in der gemeinsamen Wohnung des jungen Paares aufgefunden. Die beiden Opfer wurden gefesselt und brutal erstochen, Donnas Leiche weist außerdem Spuren einer Vergewaltigung auf. Die Polizei sucht vergeblich nach dem Täter, doch der Fall wird zu den Akten gelegt. Erst Jahre später werden die DNA-Spuren mit einem anderen Tatort in Verbindung gebracht.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC