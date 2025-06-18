Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Ein Klingeln an der Tür

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 12 vom 18.06.2025
Folge 12: Ein Klingeln an der Tür

49 Min. Folge vom 18.06.2025 Ab 12

Am 11. Januar 1988 findet der 18-jährige Stephen Burns seine kleine Schwester ermordet im Haus der Familie vor. Dem 16-jährigen Mädchen wurde mehrmals ins Gesicht geschossen. Die Polizei verfolgt Theresas Spuren am Tag ihres Todes und stößt auf eine kuriose Geschichte: Theresas Freund Sean gibt an, dass er mit ihr telefoniert hat, als es an der Tür der Burns geklingelt hat. Hat das Mädchen ihren Mörder selbst ins Haus gelassen?

