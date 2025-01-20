On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 19: Pfad der Tränen
49 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12
Am 24. Juli 2014 geht die 14-jährige April Millsap mit ihrem Hund spazieren und kehrt nie wieder nach Hause zurück. Die Polizei findet die Leiche der Teenagerin einige Stunden später. Laut Zeugenaussagen wurde das Mädchen mit einem unbekannten Motorradfahrer gesehen, doch ansonsten gibt es keine Hinweise auf den Mörder. Erst als die Ermittler das vermisste Handy der Toten lokalisieren, nimmt der Fall an Fahrt auf.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC