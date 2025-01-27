On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 21: Der Wolf im Schafspelz
48 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12
In Stockton, Kalifornien, kommt es ihm Jahr 1976 zu mehreren Gewaltverbrechen: Zwei Teenager werden von einem Mann in ihrem Haus angegriffen, eine 14-Jährige wird sexuell belästigt. Die Polizei vermutet, dass ein und derselbe Täter hinter den Übergriffen steckt. Als eine dreifache Mutter in ihrem eigenen Zuhause brutal vergewaltigt und ermordet wird, müssen die Beamten schnell handeln, um den Schuldigen zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC