Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
On the Case - Unter Mordverdacht

Der Wolf im Schafspelz

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 21vom 27.01.2025
Der Wolf im Schafspelz

Der Wolf im SchafspelzJetzt kostenlos streamen

On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 21: Der Wolf im Schafspelz

48 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12

In Stockton, Kalifornien, kommt es ihm Jahr 1976 zu mehreren Gewaltverbrechen: Zwei Teenager werden von einem Mann in ihrem Haus angegriffen, eine 14-Jährige wird sexuell belästigt. Die Polizei vermutet, dass ein und derselbe Täter hinter den Übergriffen steckt. Als eine dreifache Mutter in ihrem eigenen Zuhause brutal vergewaltigt und ermordet wird, müssen die Beamten schnell handeln, um den Schuldigen zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

On the Case - Unter Mordverdacht
SAT.1 GOLD
On the Case - Unter Mordverdacht

On the Case - Unter Mordverdacht

Alle 2 Staffeln und Folgen