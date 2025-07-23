Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Tödliche Datenspur

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 23vom 23.07.2025
Tödliche Datenspur

On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 23: Tödliche Datenspur

48 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12

Toni Ann Bachman verschwindet im Mai 1997 spurlos. Ihre Kollegen melden die Frau als vermisst, nachdem sie tagelang nicht zur Arbeit erscheint. Die Beamten befragen den Ehemann der 38-Jährigen und finden heraus, dass Toni ihn für eine Internetbekanntschaft verlassen wollte. Ist der Mann namens David für das Verschwinden der Universitätsangestellten verantwortlich?

