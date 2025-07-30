Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Blut, Schweiß und Tränen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 26vom 30.07.2025
49 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12

Am 6. Februar 1993 wird Linda Robinson in ihrer Küche brutal erstochen. Die siebenjährige Nichte der Frau findet sie leblos vor und alarmiert einen Nachbarn. Als die Beamten eintreffen und den Tatort untersuchen, stoßen sie auf Blutspuren, die zum Schlafzimmer führen. Trotz umfangreicher Ermittlungen und Befragungen der Personen in Lindas Umfeld, kann der Täter nicht gefunden werden. Erst 20 Jahre später wird der Fall noch einmal aufgerollt ...

