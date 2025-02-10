On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 27: Tödlicher Verrat
48 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12
Am 20. Juni 1995 geht ein Notruf bei der Polizei von Garden Grove, Kalifornien, ein: Ein junges Mädchen soll von einem Auto angefahren worden sein. Als die Notfallkräfte vor Ort eintreffen, stellen sie jedoch fest, dass die Teenagerin erstochen worden ist - für die 16-jährige Mary Lewis kommt jede Hilfe zu spät. Die Ermittler nehmen ihre Freunde genauer unter die Lupe, mit denen Mary am Tag ihres Todes unterwegs war ...
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC