On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 28: Identische Beweise
49 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
Am 18. Juli 2008 wird die 40-jährige Genai Coleman tot auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Gwinnett County, Georgia, aufgefunden. Eine Zeugin berichtet von einem Mann, der die Frau angeschrien, erschossen und anschließend ihren Wagen gestohlen habe. Mithilfe von Überwachungskameras versuchen die Beamten, den Verdächtigen ausfindig zu machen. Als sie auf das gestohlene Fahrzeug stoßen und DNA sicherstellen können, kommen sie dem Täter einen Schritt näher ...
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC