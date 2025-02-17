Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Identische Beweise

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 28 vom 17.02.2025
Identische Beweise

On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 28: Identische Beweise

49 Min. Folge vom 17.02.2025 Ab 12

Am 18. Juli 2008 wird die 40-jährige Genai Coleman tot auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Gwinnett County, Georgia, aufgefunden. Eine Zeugin berichtet von einem Mann, der die Frau angeschrien, erschossen und anschließend ihren Wagen gestohlen habe. Mithilfe von Überwachungskameras versuchen die Beamten, den Verdächtigen ausfindig zu machen. Als sie auf das gestohlene Fahrzeug stoßen und DNA sicherstellen können, kommen sie dem Täter einen Schritt näher ...

