Trubel auf der Fischemenscheninsel! Der schiffbrüchige HimmelsdracheJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 26.03.2026: Trubel auf der Fischemenscheninsel! Der schiffbrüchige Himmelsdrache
24 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Ruffy und seine Freunde befinden sich immernoch auf der Fischmenscheninsel. Der ehemalige Samurai der Meere, Jimbei, erzählt ihnen von den Ereignissen, die zur aktuellen Situation auf der Fischmenscheninsel geführt haben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS