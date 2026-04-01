Hodys Verwandlung. Die teuflische Kraft der E. S.Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 01.04.2026: Hodys Verwandlung. Die teuflische Kraft der E. S.
24 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Hody ist auf dem Weg zum Gyoncorde Platz. Dort will er den gefangenen König Neptun hinrichten lassen und sich selbst zum König krönen. Währenddessen sind seine Kommandanten noch damit beschäftigt, Aufstände der Bevölkerung nieder zu schlagen. Als sie erfahren, dass ihr Kapitän verletzt ist, sind sie besorgt um ihn. Allerdings nicht lange, denn mit einer hohen Dosis E.S. schafft es Hody, seine Schmerzen zu vergessen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS