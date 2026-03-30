Angst und Schrecken im Königreich. Der Befehl für Neptuns HinrichtungJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 30.03.2026: Angst und Schrecken im Königreich. Der Befehl für Neptuns Hinrichtung
24 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Die Fischmenschen-Piraten unter der Führung von Hody Jones haben die Kontrolle über die Fischmenschen-Insel übernommen und tyrannisieren die Einwohner. Hody meldet sich mittels einer Videoansprache zu Wort, in der er sich an das Volk und die Strohhut-Piraten wendet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS