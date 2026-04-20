Der Süßigkeiten-Fan - Big Mam von den vier KaisernJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 20.04.2026: Der Süßigkeiten-Fan - Big Mam von den vier Kaisern
24 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Im Palast erfahren die Strohhüte, dass sie die Schätze des Königreichs behalten können, wenn sie Caribou dingfest machen. Kurz darauf finden Ruffy, Zorro und Sanji den bewusstlosen Piraten und die Schätze auf der Fischmenscheninsel:
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation