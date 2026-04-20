Düstere Aussichten! - Eine Falle wartet in der neuen Welt!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 20.04.2026: Düstere Aussichten! - Eine Falle wartet in der neuen Welt!
24 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Nachdem Ruffy Big Mama die gestohlenen Schätze aus dem Palast für Süßigkeiten überlassen hat, stellt der Minister zur Rechten mit Schrecken fest, dass sich auch die Tamatebox, das Schatzkästchen, darunter befindet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation