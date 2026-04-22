Großer Traum (1) / Die kleine Riesin Lily!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 22.04.2026: Großer Traum (1) / Die kleine Riesin Lily!
24 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Nach ihrem Auftauchen wird die 1000 Sunny plötzlich von Marineschiffen umzingelt, und als Ruffy sie angreifen will, lösen sie sich nacheinander in Luft auf. Es stellt sich heraus, dass es sich um Trugbilder handelt und dass die Neue Welt voll solcher Phänomene ist. Auf einmal verschwindet das ganze Essen, das Sanji für die Crew zubereitet hat und schon bald ist der Dieb gefasst.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation