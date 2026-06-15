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One Piece

Supernova - Bartolomeo, der Kannibale

ProSieben MAXXFolge vom 15.06.2026
Supernova - Bartolomeo, der Kannibale

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One Piece

Folge vom 15.06.2026: Supernova - Bartolomeo, der Kannibale

24 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Nachdem der Gewinner von Block A feststeht, sind die Gladiatoren von Block B an der Reihe, sich im Turnier um die Teufelsfrucht zu beweisen. Kämpfer von Rang und Namen schlagen sich in der Arena die Köpfe ein. Darunter auch der Kannibale Bartolomeo und Bellamy, die Hyäne. Ruffy und Cavendish beobachten das Geschehen aus sicherer Entfernung, als sich Don Chinjao zu ihnen gesellt. Durch eine List will der Riese Ruffys Tarnung auffliegen lassen.

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