Kampf der Starken - Die hitzige Schlacht von Block BJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 15.06.2026: Kampf der Starken - Die hitzige Schlacht von Block B
24 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Noch vor dem Kampf in der Arena muss sich Ruffy gleichzeitig dem Riesen Don Chinjao und dem Priatenprinz Cavendish stellen. Die wissen um seine wahre Identität und wollen sich an ihm rächen. Währenddessen ist das Turnier um die Teufelsfrucht in vollem Gange. Nur noch wenige Gladiatoren sind kampffähig und die Gunst der Zuschauer wird von immer größerer Bedeutung. Bartolomeo interessiert das nicht, er provoziert und pöbelt - mit Erfolg.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation