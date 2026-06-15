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One Piece

Kampf der Starken - Die hitzige Schlacht von Block B

ProSieben MAXXFolge vom 15.06.2026
Kampf der Starken - Die hitzige Schlacht von Block B

Kampf der Starken - Die hitzige Schlacht von Block BJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 15.06.2026: Kampf der Starken - Die hitzige Schlacht von Block B

24 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Noch vor dem Kampf in der Arena muss sich Ruffy gleichzeitig dem Riesen Don Chinjao und dem Priatenprinz Cavendish stellen. Die wissen um seine wahre Identität und wollen sich an ihm rächen. Währenddessen ist das Turnier um die Teufelsfrucht in vollem Gange. Nur noch wenige Gladiatoren sind kampffähig und die Gunst der Zuschauer wird von immer größerer Bedeutung. Bartolomeo interessiert das nicht, er provoziert und pöbelt - mit Erfolg.

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