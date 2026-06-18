Himmel und Erde beben - Admiral Fujitoras StärkeJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 18.06.2026: Himmel und Erde beben - Admiral Fujitoras Stärke
24 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Law verweigert die Übergabe von Caesar an De Flamingo. Admiral Fujitora schaltet sich in die Verhandlungen ein und stellt Law ein Ultimatum. Dieser spielt auf Zeit, um die Mission der Strohhutbande nicht noch weiter zu gefährden. Es kommt zu einem ungeheuren Kräftemessen auf Green Bit, das die Insel schwer beschädigt. Sanji erfährt währenddessen den Standort der Fabrik ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation