Eine versteckte Welt - Das Tontatta KönigreichJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 17.06.2026: Eine versteckte Welt - Das Tontatta Königreich
24 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Sanji erfährt von Violet, dass sie die Strohhutbande schon länger für De Flamingo ausspioniert. Doch brechen will er mit der Tänzerin trotzdem nicht. Auf Green Bit entpuppen sich die unsichtbaren Wesen als Zwerge, die Robin und Lysop gefangen nehmen, um ihr Königreich zu schützen. Im Corrida-Kolosseum beginnt der Kampf von Block C und Ruffy betritt die Arena.
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation