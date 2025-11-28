Kein Ausweg! Ein höllischer Anblick auf Onigashima!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 28.11.2025: Kein Ausweg! Ein höllischer Anblick auf Onigashima!
24 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Ganz Onigashima steht mittlerweile in Flammen und Ruffys Freunde müssen versuchen, aus den unterschiedlichen Etagen zu entkommen. Auf dem Dach des Anwesens befinden sich der Strohhut und Kaido noch immer mitten im Kampf und zeigen keine Gnade.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS