One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 05.12.2025
One Piece

24 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Ruffy ist endlich auf Impel Down angekommen, wo er seinen Bruder Ace vor dem sicheren Tod retten will. Das Problem: Jeder Besucher - auch die Piratenkaiserin - muss sich einer besonderen Leibesvisitation unterziehen. Wie soll Ruffy trotzdem unentdeckt bleiben?

