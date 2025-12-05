Ein lebensmüder Einbruch. Die Unterwasserfestung Impel Down!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 05.12.2025: Ein lebensmüder Einbruch. Die Unterwasserfestung Impel Down!
24 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Ruffy ist endlich auf Impel Down angekommen, wo er seinen Bruder Ace vor dem sicheren Tod retten will. Das Problem: Jeder Besucher - auch die Piratenkaiserin - muss sich einer besonderen Leibesvisitation unterziehen. Wie soll Ruffy trotzdem unentdeckt bleiben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS