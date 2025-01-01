One Tree Hill
Folge 10: Schöne neue Welt
41 Min.Ab 12
Peyton bittet Lucas, dass er mit ihr zu ihrer Mutter Ellie fährt. Der Überraschungsbesuch endet jedoch anders als gedacht ... Brooke bringt ihre erste Modelinie auf den Markt. Der Andrang darauf ist so groß, dass sie mit der Produktion nicht hinterherkommt. So heuert sie zahlreiche Leute an, die ihr helfen sollen. Allerdings endet das in einem großen Chaos. Indes fährt Nathan zu Deb, die in eine andere Stadt geflüchtet ist und ihm endlich die ganze Wahrheit erzählt ...
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen