WarnerStaffel 3Folge 3
Folge 3: Exklusive Neuigkeiten

41 Min.Ab 12

Hayle ist völlig fertig, weil nichts in ihrem Leben so läuft, wie sie sich es vorgestellt hat. Anstatt die Ehe annullieren zu lassen, verlangt Nathan nun die Scheidung. So müssten sie nämlich ein Jahr getrennt leben und könnten dabei herausfinden, was sie noch für einander empfinden. Währenddessen erfährt Peyton den wahren Grund, warum sich ihre Mutter Drogen kauft, und Lucas lässt Brooke abblitzen. Für sie ist es das erste Mal, dass sie nicht das bekommt, was sie will ...

