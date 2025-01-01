One Tree Hill
Folge 13: Abschied
40 Min.Ab 6
Haley und Nathan haben endlich wieder zusammengefunden und geben ihrer Liebe eine zweite Chance. Indes verlangt Brooke, dass ihr auch Lucas Briefe schreiben soll, nachdem er all ihre gelesen hat. Leider macht er dabei einen schrecklichen Fehler: Er benutzt die gleichen Formulierungen wie bei seinen Liebesbriefen an Peyton. Als Brooke das herausfindet, ist sie völlig entsetzt. Zur gleichen Zeit scheint Peytons Mutter den Kampf gegen den Krebs zu verlieren ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen