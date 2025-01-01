One Tree Hill
Folge 20: Liebe und Lügen
42 Min.Ab 6
Die "Ravens" stehen kurz vor einem der wichtigsten Spiele der Saison. Ausgerechnet jetzt verletzt sich Nathan. Dan sieht endlich ein, dass er verdammt stolz auf seinen Sohn sein kann. Die Erkenntnis kommt jedoch zu spät: Deb und Nathan erwirken eine einstweilige Verfügung gegen ihn - er darf sich den beiden nicht mehr als 30 Meter nähern. Indes findet Cooper heraus, dass Rachel noch eine Schülerin ist - mit ihren Reizen kann sie ihn allerdings erneut verführen ...
