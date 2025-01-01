One Tree Hill
Folge 15: Zündstoff
42 Min.Ab 12
Die Schüler sollen eine "Zeitkapsel" aufnehmen - sie sagen voraus, wie sie sich ihr Leben in der Zukunft vorstellen. Die Kapsel wird dann verschlossen und erst in 50 Jahren wieder geöffnet. Unglücklicherweise veröffentlicht jedoch ein Unbekannter die Geheimnisse schon jetzt und stellt sie ins Internet. Dabei kommen brisante Informationen ans Tageslicht. Indes organisiert Peyton zu Ehren ihrer Mutter ein Benefizkonzert, bei dem auch Haley erstmals wieder auftritt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen