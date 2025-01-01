Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Die Traumfreund-Wahl

WarnerStaffel 3Folge 6
Die Traumfreund-Wahl

Die Traumfreund-WahlJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 6: Die Traumfreund-Wahl

41 Min.Ab 12

Brooke hat eine ungewöhnliche Idee: Sie organisiert eine "Traumfreund-Wahl". Dabei zieht jedes Mädchen eine Nummer und darf dann je nach Reihenfolge ihren Traumfreund wählen. Natürlich verläuft der Abend nicht ohne Schwierigkeiten: Rachel und Brooke kriegen sich gehörig in die Haare. Auch die Situation zwischen Haley und Nathan ist nach wie vor angespannt. Auf Nathans Wunsch macht Haley zwar wieder Musik, ist jedoch nicht mit dem Herzen dabei ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen