One Tree Hill

Die Sommerabschluss-Party

Staffel 3Folge 2
Die Sommerabschluss-Party

Die Sommerabschluss-PartyJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 2: Die Sommerabschluss-Party

40 Min.Ab 12

Haley versucht immer noch, an Nathan ranzukommen. Dieser macht ihr jedoch klar, dass er nicht weiß, wie es mit ihnen weitergehen soll, weil er zu enttäuscht ist. Weil Haley nicht aus One Tree Hill wegwill, zieht sie kurzerhand bei Brooke ein. Indes wird Lucas immer klarer, dass er von Brooke mehr will als eine lockere Beziehung. Peyton ist kurz davor, ihrer Mutter Ellie noch eine Chance zu geben. Doch dann muss sie erfahren, dass diese sich wieder Drogen besorgt hat ...

