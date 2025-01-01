Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Liebe besiegt Trauer

WarnerStaffel 3Folge 17
Liebe besiegt Trauer

One Tree Hill

Folge 17: Liebe besiegt Trauer

41 Min.

Der schreckliche Vorfall an der Schule hat tiefe Spuren hinterlassen. Am meisten scheinen Karen und Lucas darunter zu leiden: Karen gibt Lucas nämlich die Schuld am Tod von Keith, da dieser nur wegen Lucas noch einmal in die Schule zurückgegangen ist. Indes finden Haley und Nathan wieder zueinander und stellen fest, dass sie immer noch richtig verliebt ineinander sind. Und Peyton und Brooke können endlich in Ruhe über die Geschichte mit Lucas sprechen ...

