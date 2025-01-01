Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Das Märchen von Haley und Nathan

Staffel 3Folge 21
Das Märchen von Haley und Nathan

Folge 21: Das Märchen von Haley und Nathan

42 Min.Ab 6

Nathan und Haley wollen ihr Eheversprechen erneuern und ihre zweite Hochzeit mit ihren Freunden und der Familie feiern. Brooke soll Haleys Brautkleid entwerfen - allerdings gehen die Geschmäcker der Freundinnen gehörig auseinander, sodass Haley über Brookes Entwurf erstmal geschockt ist. Brooke ist völlig gekränkt. Damit nicht genug, droht ihr bereits die nächste Katastrophe: Brooke erfährt, dass Peyton immer noch Gefühle für Lucas hat ...

