One Tree Hill

Hochzeit mit Folgen

WarnerStaffel 3Folge 22
Folge 22: Hochzeit mit Folgen

43 Min.Ab 12

Kurz vor der Hochzeit von Nathan und Haley sind alle in großer Aufregung. Brooke ist noch immer völlig verunsichert, nachdem ihr Peyton gestanden hat, dass sie in Lucas verliebt ist. Kurzerhand kündigt sie ihr die Freundschaft. Indes sorgt Rachel auf der Hochzeit für einen großen Skandal. Damit nicht genug: Auf dem Weg zum Flughafen werden Haley und Nathan in einen schweren Unfall verwickelt - in dem Wagen, der von der Brücke stürzt, sitzt Brooke ...

