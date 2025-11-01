Pan Am
Folge 11: Hinter dem Eisernen Vorhang
40 Min.Ab 6
Pan Am hat Großes vor: Sie will als erste westliche Fluggesellschaft eine Fluglinie nach Moskau eröffnen. Die Crew samt Captain Broyles wird bei ihrem Aufenthalt in Russland jedoch auf Schritt und Tritt von dem KGB verfolgt. Als Laura und Bridget Fotos schießen, werden sie in Haft genommen. Maggie ist entsetzt, als sie erfährt, dass die "Village Voice" ihren vernichtenden Artikel über ihren Schwarm Rawlings gedruckt hat. Dieser ist alles andere als begeistert ...
Pan Am
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
