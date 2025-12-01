Pan Am
Folge 7: Wahrheit oder Pflicht
42 Min.Ab 6
Der Rückflug von Madrid gleicht einer großen fröhlichen Party. Der Grund: Mit an Bord ist eine Truppe der Navy, deren Mitglieder sechs Monate im U-Boot verbracht haben. Unter ihnen ist auch der farbige Joe, der sich im Laufe des Fluges Lauras Aufmerksamkeit erkämpft. Während Colette sich bemüht, ihre Aufgabe bei "Wahrheit oder Pflicht" zu erfüllen, bekommt Kate ein überraschendes Update ihrer Vorgesetzten: Im Falle Nico Lonza haben sich die Karten neu gemischt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pan Am
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren