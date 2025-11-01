Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony PicturesStaffel 1Folge 9
Folge 9: Küsse und Kanonen

40 Min.Ab 12

Dean möchte Colette seinen Eltern vorstellen. Das Vorhaben geht jedoch mächtig in die Hose, als sich Deans Vater nach seiner Verlobten Bridget erkundet. Maggie hat unterdessen Streit mit ihrem Freund Sam. Er fordert von ihr, sich politisch mehr zu engagieren. Also knüpft sich Maggie auf dem Flug den Nuklearwaffenbefürworter Rawlings vor. Unterdessen bittet Ted Laura, ihm eine Verehrerin vom Hals zu halten. Doch die Begegnung zwischen den beiden verläuft anders als gedacht.

