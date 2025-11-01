Pan Am
Folge 5: Der Glücksbrunnen
40 Min.
Vor der traumhaften Kulisse Monte Carlos muss Kate wieder einen wichtigen Auftrag erfüllen: Sie soll die Fingerabdrücke der sowjetischen Agentin Lena Bracca beschaffen, die sich im Casino der Hafenstadt aufhält. Laura will unterdessen einen Schlussstrich unter ihre Beziehung zu Greg ziehen und ihm den Verlobungsring zurückgeben. Da sie ihn aber vorübergehend in ein Pfandhaus gebracht hat, erfolgt der Rückkauf nicht ohne Probleme ...
Pan Am
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
