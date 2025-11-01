Pan Am
Folge 3: Ich bin ein Berliner
41 Min.Ab 6
Die Crew macht sich auf den Weg nach Berlin, wo Präsident Kennedy eine Rede vor dem Rathaus Schöneberg halten wird. Maggie ist begeisterte Kennedy-Anhängerin und setzt bei den Journalisten an Bord all ihren Charme ein, um in den Pressebereich zu gelangen. Ihr größter Wunsch ist es, ihrem Helden einmal die Hand zu schütteln. Unterdessen hat Kate Probleme anderer Art: Sie muss einen schwierigen Auftrag erfüllen, bei dem sie die in Not geratene Agentin Anke kennenlernt ...
Pan Am
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
