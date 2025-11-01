Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pan Am

1964

Sony PicturesStaffel 1Folge 14
1964

1964Jetzt kostenlos streamen

Pan Am

Folge 14: 1964

42 Min.Ab 12

Ted sieht seiner Hochzeit mit großen Zweifeln und Bauchschmerzen entgegen. Er lässt daraufhin die Verlobung platzen, um einer anderen Frau seine Liebe zu gestehen. Amanda überbringt ihm daraufhin eine überraschende Botschaft. Auch in Colettes Liebesleben geht es turbulent zur Sache: Im Zuge von Omars Heiratsantrag, erforscht seine adlige Familie Claires Vergangenheit. Was bei ihrer Recherche zum Vorschein kommt, gefährdet die bevorstehende Verlobung ...

Pan Am
Sony Pictures
Pan Am

Pan Am

Alle 1 Staffeln und Folgen