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Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten

Die große wilde Vogelschar / Das Seifenkistenrennen / Das Seifenkistenrennen

NickelodeonFolge vom 15.12.2025
Die große wilde Vogelschar / Das Seifenkistenrennen / Das Seifenkistenrennen

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Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 15.12.2025: Die große wilde Vogelschar / Das Seifenkistenrennen / Das Seifenkistenrennen

23 Min.Folge vom 15.12.2025

1. Geschichte: Der reisende Reinhard ist wieder zu Besuch in der Abenteuerbucht. Er hat einen Beo aus dem Dschungel mitgebracht und als dieser sich mit Henriette und Bertha zusammen tut, ist Chaos vorprogrammiert. 2. Geschichte: In der Abenteuerbucht findet ein Seifenkistenrennen statt. Alex und Danny nehmen auch daran teil. Kurz vor dem Start taucht Bürgermeister Besserwisser, getarnt als kleiner Junge Bewi-Kid, mit einer Seifenkiste auf.

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