Das Kreide-Kunstwerk / Die Jagd nach der heißen Kartoffel /Die Jagd nach der heißen KartoffelJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 26.07.2026: Das Kreide-Kunstwerk / Die Jagd nach der heißen Kartoffel /Die Jagd nach der heißen Kartoffel
22 Min.Folge vom 26.07.2026
Die Mini Patrol und die Welpen eilen zu Hilfe, um ein Wandgemälde vor dem Regen zu retten. // Die Farmer Al und Yumi stellen fest, dass ihre einzigartige Kartoffel fehlt. Die Welpen müssen den Kartoffel-Dieb finden!
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 7: Nickelodeon Germany