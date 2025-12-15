Dino-Rettung: Die Welpen und der Dino-Doc / Dino-Rettung: Die Welpen und der TriceratopsJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 15.12.2025: Dino-Rettung: Die Welpen und der Dino-Doc / Dino-Rettung: Die Welpen und der Triceratops
22 Min.Folge vom 15.12.2025
Marshall betätigt sich in der Dino-Welt als Zahnarzt. Dabei nimmt er einen alten Geysir und seine Welpen-Freunde zu Hilfe. // Francois und Käpt'n Turbot wollen in der Dino-Welt ein Abenteuer erleben, doch die Expedition wird zu einem Dino-Ritt!
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon