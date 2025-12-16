Der Raketen-Rollschuh / Die Welpen retten Ryders Überraschung / Die Welpen retten Ryders ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 16.12.2025: Der Raketen-Rollschuh / Die Welpen retten Ryders Überraschung / Die Welpen retten Ryders Überraschung
23 Min.Folge vom 16.12.2025
Eine falsche Lieferung führt dazu, dass Ms. Marjorie und Danny außer Kontrolle geraten. Die Welpen eilen zu ihrer Rettung. // Ryders Geschenk landet im Dschungel, und Carlos ist in einem Klettergerüst gefangen. Kann die PAW Patrol helfen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon