"Die Dschungelmine / Onkel Otis muss gerettet werden / Onkel Otis muss gerettet werden "
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 16.12.2025: "Die Dschungelmine / Onkel Otis muss gerettet werden / Onkel Otis muss gerettet werden "
22 Min.Folge vom 16.12.2025
Onkel Otis verirrt sich in einer alten Goldmine. Die PAW Patrol muss ihn aus der Mine retten, bevor Schlimmeres passiert. // Onkel Otis installiert ein Smart Home 3000 in seiner Hütte, aus der er und Mr. Wingnut plötzlich nicht mehr rauskommen.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon