Königin Gluck-Gluck / Die Flunder in der WüsteJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 19.12.2025: Königin Gluck-Gluck / Die Flunder in der Wüste
23 Min.Folge vom 19.12.2025
Bürgermeisterin Goodway träumt, dass sie zur mysteriösen Gluck-Gluck-Insel gereist ist, wo Henrietta zum Adel gehört. // Travis' Ballon bleibt an der Flunder hängen, und Travis und Käpt'n Turbot landen mitten in der Wüste.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon