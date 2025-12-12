Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten

Dino-Rettung: Die Welpen retten einen Flugsaurier / Dino-Rettung: Die Welpen und das große Grollen

Nickelodeon
Folge vom 12.12.2025
Dino-Rettung: Die Welpen retten einen Flugsaurier / Dino-Rettung: Die Welpen und das große Grollen

Dino-Rettung: Die Welpen retten einen Flugsaurier / Dino-Rettung: Die Welpen und das große Grollen

Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 12.12.2025: Dino-Rettung: Die Welpen retten einen Flugsaurier / Dino-Rettung: Die Welpen und das große Grollen

22 Min.
Folge vom 12.12.2025

Als sich Maverick, der waghalsige Flugsaurier, bei einem Flugmanöver am Flügel verletzt, müssen die Welpen zur Dino-Rettung kommen! // Ein Vulkanausbruch bedroht die Dino-Welt! Für die riesige Dino-Rettungsaktion werden sämtliche Pfoten benötigt!

