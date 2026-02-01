Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Waffenarsenal

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 18vom 21.02.2026
Folge 18: Waffenarsenal

20 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem "Best of" präsentieren die Profis die beeindruckendsten Waffen, die je über den Tresen gegangen sind.

Kabel Eins Doku
