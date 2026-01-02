Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Erleuchtet

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 26vom 02.01.2026
Erleuchtet

ErleuchtetJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 26: Erleuchtet

19 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Heute werden eine Spielkarte mit politischer Botschaft aus dem Jahr 1769 sowie ein Motorrad, das einst dem Schauspieler Dennis Hopper gehörte, unter die Lupe genommen.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 5 Staffeln und Folgen